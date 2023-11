La Galleria degli Specchi torna al suo antico splendore

Dopo un’accurata campagna di restauro a cura dei tecnici del Ministero della Cultura, la Galleria degli Specchi a Palazzo Reale, in via Balbi, è tornata al suo antico splendore ed è ora visitabile da genovesi e turisti. Non c’è superficie che non sia stata analizzata e messa a nuovo: superfici dipinte, specchiere, arredi, parti lignee, sculture, lampadari e applique. E adesso, da pochi giorni – venerdì 24 novembre si è tenuta la riapertura al pubblico – è possibile tornare ad ammirare la bellezza dello straordinario progetto iconografico di Domenico Parodi, ispirato al modello della galleria romana del XVII secolo e alla Galerie des Glaces di Versailles.

Sono queste le fasi dei lavori attuati negli ultimi mesi:

nella fase preliminare la sala è stata svuotata di tutti i suoi arredi, delle statue, dei lampadari e delle appliques;

sono stati montati i ponteggi che hanno consentito di raggiungere e restaurare ogni superficie della sala;

i restauratori e le restauratrici hanno lavorato sulle superfici affrescate, dipinte, dorate , sui legni intagliati, sugli stucchi, sulle parti metalliche, sugli specchi e sulle sculture che per tutto il tempo del restauro sono rimaste nell'Appartamento del Duca di Genova;

durante i lunghi mesi del cantiere sono state organizzate delle visite guidate per condividere con il pubblico l'avanzare dei lavori:

non appena la sala è stata percorribile (a luglio 2023) è stata aperta, andando nel frattempo avanti con i restauri.

“Cittadini e turisti possono tornare ad ammirare uno dei grandi gioielli della nostra Genova. Uno spettacolo da lasciare a bocca aperta” ha commentato sui suoi profili social il sindaco Marco Bucci.