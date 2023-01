Calo demografico, Lodi: "Anche le celle telefoniche lo confermano"

"Anche le celle telefoniche confermano la decrescita infelice di Genova". A dirlo è la consigliera comunale del Partito Democratico, Cristina Lodi, che lunedì 23 gennaio 2023 ha partecipato alla commissione consiliare sulla presentazione delle modalità di rilevazione e analisi statistica finalizzate alla redazione dell'Annuario Statistico Comunale.

"Finalmente dopo anni di battaglie una nota positiva dalla commissione di questa mattina sulla situazione del settore statistico - dichiara Lodi -: l'ufficio è stato implementato ed è stato attenzionato dopo tanti documenti approvati all'unanimità presentati negli anni dal gruppo del Partito Democratico e proposti da me come prima firmataria".

"Il dato eclatante che è emerso oggi - prosegue la consigliera dem - è che nemmeno con l'ipotesi della conta delle celle telefoniche Genova tiene il numero di persone che la vivono anche ogni giorno. Dai dati presentati emerge infatti un evidente precipitarsi della situazione, con un notevole calo dei lavoratori".

"La cosa migliore da fare a questo punto è ripartire dai residenti - conclude Lodi -, perché a loro devono essere dati i servizi necessari, facendo riflessioni territoriali. In secondo luogo, è necessario fare una riflessione su quanto sta accadendo in termini di mobilità lavorativa e produttiva sulla nostra città. Certo è che oggi non abbiamo scoperto nulla di nuovo: Genova sta perdendo pezzi, sotto l'indifferenza e dietro i proclami di una giunta, che evidentemente non legge i dati in modo approfondito".