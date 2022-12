Regata Repubbliche Marinare: premiati gli atleti che hanno trionfato a Pisa e Amalfi

Nel pomeriggio di sabato 17 dicembre 2022 a Villa De Mari, foresteria del college remiero federale universitario di Pra’, il sindaco Marco Bucci ha premiato con la croce di San Giorgio gli atleti che si sono aggiudicati la 67° Regata delle Antiche Repubbliche Marinare svoltasi a Pisa lo scorso settembre (undicesima vittoria per la nostra città) e l’equipaggio misto che a giugno nelle acque di Amalfi ha vinto l’edizione inaugurale di una gara dimostrativa. Oltre al sindaco alla cerimonia in rappresentanza del Municipio VII Ponente sono intervenuti il presidente Guido Barbazza e l’assessore allo sport Paola Pesce Maineri, il vicepresidente del Comitato organizzatore cittadino della Regata Marco Dodero e numerosi ospiti.

Bucci: "Grazie per le emozioni che avete regalato"

"Faccio i miei complimenti ai ragazzi che hanno portato a casa una storica vittoria nelle acque di Pisa lo scorso settembre nella 67esima edizione, e anche all’equipaggio misto che ha trionfato nella 66esima regata di Amalfi dello scorso giugno - ha dichiarato il sindaco Marco Bucci -. Grazie ancora per quanto avete fatto, per le emozioni che ci avete regalato e per quanto farete nei prossimi mesi per difendere il titolo. Un ringraziamento particolare anche a tutto lo staff che ha lavorato duramente per contribuire a questi due grandi successi".

I nomi di spicco

Molti i nomi di spicco dell’equipaggio con la croce di San Giorgio trionfatore sull’Arno. Tra questi il veterano capovoga Lorenzo Gaione più volte in nazionale, il prodiere Giacomo Costa e il numero cinque Edoardo Marchetti alla loro quarta partecipazione consecutiva e titolari di palmares di grande livello. Gran parte degli atleti proviene dal college remiero di Pra’, primo college federale italiano fortemente voluto dal sindaco Marco Bucci, dal presidente della FIC Giuseppe Abbagnale, dal rettore Federico Delfino e dal preside della facoltà di Medicina Piero Ruggeri. La creazione di questa struttura sta rendendo Genova sempre più importante nello sviluppo del canottaggio e gli ottimi risultati conseguiti ne stanno confermando la qualità.

L'elenco dei premiati

Equipaggio del galeone bianco di Genova vincitore a Pisa: Alessandro Calder, Martino Cappagli, Luca Carrozzino, Riccardo Corsinovi, Giacomo Costa, Lorenzo Gaione, Andrea Licatalosi, Edoardo Marchetti, Michele Maspero, Guglielmo Melegari, Nicolò Pucci, Edoardo Rocchi, Simone Sanna e gli allenatori Giovanni Calabrese (bronzo alle Olimpiadi di Sydney) e Giulio Basso (tecnico del college federale di Pra’).

Equipaggio misto, I classificato nella gara dimostrativa di Amalfi: Simone Sanna, Ilaria Bavazzano, Aurora Cavolata, Maria Ludovica Costa, Andrea Licatalosi, Mario Mangraviti, Michele Maspero, Dario Nicolini, Veronica Paccagnella, Lorenzo Rangone, Sofia Tanghetti e l’allenatore Vincenzo Mancuso.