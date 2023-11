Repair Café: inaugurato il centro del riuso per imparare ad aggiustare oggetti

Dare una seconda vita agli oggetti rotti è possibile, soprattutto se c’è qualcuno in grado di insegnare come si fa. Attorno a questa filosofia ruota il primo Repair Café della Liguria, nato in via Bologna a San Teodoro, presso il Centro Amiu Surpluse, e inaugurato lo scorso 20 novembre.

Si tratta di un’idea nata ad Amsterdam nel 2009, grazie all’iniziativa di un’ex giornalista impegnata per la sostenibilità e l’ambiente. L’intento è quello di riunire persone in grado di mettere a disposizione le proprie competenze per riparare oggetti, al fine di dare loro una seconda vita. L’attività a San Teodoro sarà la prima a Genova e in Liguria ad essere iscritta alla Repair Cafè Foundation.

La prima giornata, lunedì 20 novembre, è stata dedicata alla riparazione dei piccoli elettrodomestici grazie ai volontari del Centro Surpluse di Coronata; la seconda apertura, mercoledì 22 novembre, è stata la volta della riparazione e del riuso dei giocattoli grazie alla partecipazione di Casa Gavoglio, mentre giovedì 30 novembre sarà possibile imparare a riparare i vestiti insieme alla sartoria sociale PopStart della cooperativa il Biscione.

“In Italia ci sono solo 18 Repair Cafè ed è, per me, motivo di orgoglio che questa realtà sia nata proprio nel nostro Municipio e che sia il primo non solo della nostra città, ma di tutta la Liguria - ha detto Michele Colnaghi, Presidente del Municipio II Centro Ovest - All’inizio del nostro mandato, l’ex mercato di via Bologna versava in stato di abbandono e degrado. Confidiamo che i cittadini piano piano possano mettere a disposizione le proprie capacità e il proprio tempo affinché questo posto diventi un punto di riferimento per il quartiere, oltre che un esempio di economia circolare”.