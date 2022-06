Sestri Levante e Sampdoria in lutto: addio a Renzo Uzzecchini, ex calciatore e allenatore

Lutto a Sestri Levante e nel mondo blucerchiato per la morte di Renzo Uzzecchini, ex attaccante e allenatore del settore giovanile blucerchiato. Aveva 87 anni.

Nato a Sestri Levante l'undici giugno 1935 e cresciuto calcisticamente nel vivaio doriano, dopo un brillante periodo in prestito in Serie B a Catania, giocò anche nella prima squadra della Samp collezionando 7 presenze. La sua carriera proseguì poi tra Mantova, Parma e Ancona, prima di finire con la maglia dell'Entella nel 1967. Negli anni ’80 tornò a Genova in veste di allenatore del Settore Giovanile, ricoprendo l’incarico per undici anni.

"Alla famiglia le più sentite condoglianze - si legge nella nota della Sampdoria - da parte del presidente Marco Lanna e di tutta la società".

I funerali si svolgeranno giovedì 30 giugno alle ore 10 nella chiesa di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante.

Anche l'US Sestri Levante ha ricordato Renzo Uzzecchini sui propri canali social: "Nel settembre 1986 il Sestri Levante è stata una delle prime società a vantare il Cas, Centro avviamento allo sport, grazie proprio a Uzzecchini, all'epoca responsabile della scuola calcio corsara. Sempre nel Sestri Levante era tornato nei primi anni 2000. È stato docente a Coverciano nei corsi di allenatori settore tecnico per il conseguimento del Diploma B Uefa. Ciao Uzze, grazie di tutto".