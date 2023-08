Il killer che scappa dalla comunità e minaccia i medici del Galliera

È scappato da una comunità di Caserta dove si trovava in libertà vigilata ed è arrivato a Genova dove ha minacciato i medici dell'ospedale Galliera. Protagonista della vicenda, riferisce Primocanale, è Renato Valboa, 57enne che nel luglio 2009 uccise a Napoli la compagna Florinda De Martino a colpi di accetta. L'uomo era stato condannato a dieci anni di ospedale psichiatrico, ritenuto incapace di intendere e volere.

L'uomo si è presentato in ospedale per un dolore al torace finendo per minacciare la dottoressa che doveva decidere se dimetterlo o meno.

Sul posto, nella mattinata di venerdì 11 agosto, sono intervenute le volanti della questura e la polizia locale, per l'uomo è scattata una denuncia ed è stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio al Villa Scassi.