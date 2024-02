Volontariato in lutto per la scomparsa di Renato Barcucci

Lutto a Rapallo per la scomparsa di Renato Barcucci, 64 anni, vice presidente e da sempre volontario del Parco delle Fontanine, membro della consulta per i disabili e lui stesso costretto a muoversi in sedia a rotelle in seguito a un incidente stradale.

"Ho appreso con profondo dolore - commenta il sindaco, Carlo Bagnasco -, della scomparsa del nostro concittadino e amico Renato Barcucci, vice presidente del parco delle Fontanine, molto impegnato nel volontariato e molto amato in città. Mi stringo con sincero affetto al dolore di parenti e amici".

Intorno alle 16 di lunedì 5 febbraio è atteso l'arrivo della salma all'Oratorio dei Bianchi; martedì 6 alle 11.30 i funerali nella chiesa di Sant'Anna. La famiglia prega di non inviare fiori, ma eventuali offerte all'Anfass di Villa Gimelli.