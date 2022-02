Addio a Remo Benzi, ex comandante della Municipale e consigliere comunale

All'età di 83 anni è morto Remo Benzi, ex consigliere comunale di Genova e comandante della polizia municipale tra il 1994 e il 1997. Da tempo viveva a Castelspina, in provincia di Alessandria.

Nato nel 1938 a Rivarolo passò l'infanzia a Certaldo in Toscana a causa dei bombardamenti alleati della Seconda Guerra Mondiale, dopo il servizio militare entrò nel corpo dei Vigili Urbani di Genova nel 1962 e, con sacrifici, conquistò il diploma da geometra, sempre con al fianco la moglie Agostina. Promosso sottufficiale nel maggio del 1969, ha comandato la sezione di Albaro sino all'ottobre del 1972, distinguendosi nelle indagini nel famoso "caso Sutter".

Successivamente vinse il concorso per comandante del corpo di Polizia Municipale di Bassano del Grappa, ruolo svolto dal 1972 al 1978 e nel 1976 ottenne anche la laurea in scienze politiche all'Università di Genova.

Dopo aver vinto il concorso nel 1978 diventa comandante della Polizia Municipale di Alessandria, nel 1980 in seguito al sisma in Irpinia scese volontariamente (autorizzato dalla pubblica amministrazione), a coordinare i soccorsi nel comune di San Gregorio Magno (Salerno), curando sia la prima sia la seconda fase d'emergenza sino all'estate del 1981, su disposizione del ministro Zamberletti. Nel 1983 si è laureato per la seconda volta, in giurisprudenza, a Pavia.

Nel 1994 tornò a Genova come comandante del corpo della Polizia Municipale, nel settembre 1997 in seguito a contrasti con la giunta Sansa si dimise e nella primavera del 1998 fu richiesto dal Sindaco Coppo del comune di Casale Monferrato perchè organizzasse quale Comandante, quel corpo di Polizia Locale, incarico espletato sino all'anno 2001. Sempre nel 2001 fu richiesto e nominato dalla provincia d'Alessandria come comandante del Corpo di Polizia Stradale Provinciale.

Nel 2002 venne eletto consigliere comunale della città di Genova nella lista "Liguria Nuova", sciolto il movimento dal suo fondatore Sergio Castellaneta, passò alla "Lista Biasotti" alla quale la ex lista "Liguria Nuova" era stata collegata.

Nel campo Culturale Remo Benzi ha scritto sia libri autobiografici "Noi ragazzi poveri del '38" e "Servi e servitori", nonchè poesie che hanno meritato premi anche a carattere internazionale.