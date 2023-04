Grandi opere, nuovi progetti e droga tra mafie tradizionali e gruppi criminali autoctoni

"L'analisi dei fenomeni delittuosi e l'esame delle operazioni di contrasto concluse dalle Forze dell'ordine, con riferimento al primo semestre del 2022, confermano la tendenza rilevata ormai da diversi anni circa il generale inabissamento dell'azione delle consorterie più strutturate, che hanno raggiunto un più basso profilo di esposizione e, come tale, particolarmente insidioso proprio in ragione dell'apparente e meno evidente pericolosità".

Inizia così la relazione del ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, documento, che, come sempre contiene anche un focus specifico su ogni regione. Considerazioni, che non dovrebbero fare riflettere solo a Roma, ma anche le istituzioni locali, più consapevoli di quelle che sono le specificità e i pericoli per il territorio.

"Tale atteggiamento - prosegue la relazione - risulta sempre più diffuso in tutte le matrici mafiose in considerazione del vantaggio loro derivante dalla mimetizzazione nel tessuto sociale e dalla conseguente possibilità di continuare a condurre i propri affari illeciti in condizioni di relativa tranquillità senza destare le attenzioni degli inquirenti".

"La criminalità organizzata infatti preferisce agire con modalità silenziose - si legge ancora -, affinando e implementando la capacità d'infiltrazione del tessuto economico-produttivo anche avvalendosi delle complicità di imprenditori e professionisti, di esponenti delle istituzioni e della politica formalmente estranei ai sodalizi. Una indubbia capacità attrattiva è sempre rappresentata dai progetti di rilancio dello sviluppo imprenditoriale nella fase post-pandemica e dall'insieme di misure finalizzate a stimolare la ripresa economica nel Paese compulsate anche da finanziamenti europei tramite i noti fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)".

In Liguria la criminalità organizzata è ben presente e, secondo la Dia, concentra i suoi interessi sui porti e su grandi opere e cantieri aperti con fondi Pnrr. "Trascorso il periodo di maggiore sofferenza legato all'emergenza pandemica - si legge nella parte dedicata alla nostra regione - e dopo i segnali di progressivo miglioramento del quadro economico delle attività produttive liguri con recupero dei livelli pre-covid dei traffici marittimi sia commerciali, sia croceristici, il problema energetico conseguente alle tensioni geo-politiche internazionali rischia di riflettersi negativamente sulle imprese operanti nei settori ad alto consumo".

"Tale condizione - prosegue la relazione - potrebbe incoraggiare la vocazione transnazionale delle mafie e, in particolare, della 'ndrangheta holding del crimine internazionale a creare alleanze anche con sodalizi esteri funzionali all'acquisizione, oltre che del collaudato settore del narcotraffico, di nuovi mercati illegali, sfruttando plausibilmente le zone portuali su cui la Liguria fonda gran parte della propria forza economica".

"Proprio in merito alla centralità dei porti liguri - ricorda la Dia - nelle rotte del narcotraffico durante il convegno 'Guerra al narcotraffico', organizzato il 16 maggio 2022 a Genova nell'ambito della mostra itinerante per il trentennale della fondazione della Dia, è stata ribadita la necessità di coordinare e moltiplicare gli sforzi per contrastare i principali business criminali nel territorio e, in particolare, la commercializzazione su scala internazionale di droghe e l'infiltrazione nei canali dell'economia legale attuata anche tramite l'indebita percezione delle ingenti risorse pubbliche sia per il finanziamento di grandi opere, sia per nuovi progetti che interessano Genova e le riviere".

"Nel territorio regionale - prosegue la relazione - si registra inoltre la presenza di gruppi criminali autoctoni, anche di matrice straniera, che, grazie alla centralità degli scali marittimi liguri, gestiscono lo smercio degli stupefacenti dalla fase dell'approvvigionamento a quella dello spaccio al dettaglio. Tuttavia le investigazioni concluse negli anni hanno dimostrato come le organizzazioni calabresi rappresentino una importante presenza criminale nel territorio, con strutturate proiezioni operative".

"In particolare, già gli esiti dell'operazione 'Crimine' avevano qualificato la 'Liguria' come una macroarea criminale delle cosche calabresi - conclude la Dia -, mentre recenti riscontri giudiziari hanno documentato l'operatività di 4 formazioni 'ndranghetiste, rispettivamente, a Genova, Lavagna, Ventimiglia e Bordighera. In merito alle altre matrici criminali, alcune attività preventive e repressive eseguite anche fuori distretto hanno evidenziato la presenza nella Regione di sodalizi di camorra e di mafia siciliana, tuttavia non stabilmente strutturati".