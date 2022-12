La Regione lancia i "flu point" per non intasare gli ospedali. Ecco dove sono

Si torna a parlare di influenza che quest'anno colpisce particolarmente duro. Tra le azioni previste nel piano della Regione Liguria per le prossime festività ci sono l'apertura di 11 ambulatori 'flu point' in ciascuna Asl per la gestione dei casi a bassa complessità legati al virus influenzale, oltre alla massima dotazione organica negli ospedali, l'aumento dei posti letto con l'attivazione di aree degenziali ad hoc, sia per i pazienti covid sia per quelli provenienti dal pronto soccorso, e una riduzione dell'attività di elezione delle sale operatorie, garantendo sempre gli interventi urgenti. L'obiettivo è evitare il sovraffollamento dei pronto soccorso degli ultimi giorni.

Si parte sabato 17 dicembre, mentre dal dal weekend di Natale i medici di medicina generale saranno operativi anche nelle giornate festive e al sabato, secondo modalità che verranno organizzate nel dettaglio nel corso della prossima settimana. Ogni Asl ha, poi, predisposto una serie di altre azioni dettagliate per aumentare l'assistenza territoriale e allentare la pressione sui pronto soccorso. "Le prossime settimane saranno certamente complesse dal punto di vista della gestione degli afflussi nei pronto soccorso - osserva il presidente della Regione, Giovanni Toti - ed è per questo che abbiamo previsto su tutto il territorio degli specifici 'flu point', ambulatori per le patologie a bassa complessità legate all'influenza che sta colpendo duramente anche la popolazione ligure".

Flu point: dove si trovano

ASL1

FLU POINT: attivi nei giorni feriali dalle 14.30 alle 19.30 e nei festivi e prefestivi dalle 8 alle 12 (compresi 24, 25, 26 e 31 dicembre e 1, 6, 7 e 8 gennaio) presso:

• PPI di Bordighera h24 (da lunedì 19 dicembre)

• Sanremo, Ambulatorio Via Carli (dal 21 dicembre, nei feriali e festivi)

• Palasalute Imperia (dal 24 dicembre, nei festivi)



Altre azioni:

- Ps Imperia e Sanremo: servizio di pronta disponibilità infermieristica h24 dedicato ad eventuali trasporti di pazienti verso altri centri specializzati o per aumentare l’assistenza o la riduzione dei tempi di attesa con l’attivazione di sale visita; pronta attivazione in caso di necessità di un ambulatorio per utenti con codici di medio-bassa criticità con l’utilizzo di personale già dedicato ad attività ambulatoriali

- Ospedale di Bordighera: dal 15 dicembre potenziata da 15 a 25 posti letto l’area degenza per i pazienti covid anche provenienti da altri ospedali

- Ospedale di Sanremo: dal 17 dicembre attivata al 4° piano del Padiglione Borea un’area di degenza con 14 posti letto per pazienti provenienti dal PS

- Ospedale di Imperia: riduzione attività di elezione; dal 17 dicembre rimodulazione degenze chirurgia generale e urologia con 22 posti letto complessivi che saranno dedicati a pazienti stabili provenienti da altri reparti in fase di dimissione.



- VACCINAZIONI: solo su prenotazione. Per Covid: Palasalute Imperia, Taggia (locali della stazione ferroviaria), Bordighera (palazzina ex SPDC). Per antinfluenzale: Palasalute Imperia, Sanremo (ambulatorio v.Fiume 33), Ventimiglia (villa Olga, corso Genova 88).

ASL2

FLU POINT:

• presso l’ospedale di Albenga in accesso diretto con orario dalle 8 alle 20 tutti i giorni

• Cairo Montenotte, presso l’ospedale di Comunità, ambulatorio dedicato attivo dal 22 dicembre (dalle 14 alle 19 tutti i giorni)

• Savona, ambulatorio di Via Collodi attivo dal 22 dicembre (orario 14-19)

Altre azioni:

- ambulatorio ‘codici bianchi’ per bassa intensità assistenziale presso l’ospedale di Pietra Ligure

- Incremento di 21 posti letto complessivi: 10 posti letto aggiuntivi al San Paolo di Savona; 6 posti letto aggiuntivi al Santa Corona di Pietra Ligure; 5 posti letto aggiuntivi presso la Riabilitazione estensiva residenziale dell’Ospedale di Comunità di Cairo Montenotte

- Rinforzo dotazioni organiche dei PS di Savona e Pietra Ligure

- Potenziamento interventi per la dimissione per i pazienti fragili ricoverati

- Eventuale riduzione attività in elezione

- VACCINAZIONI: tutti i mercoledì anche nel periodo festivo, accesso diretto per vaccini presso il Palacrociere di Savona (Terminal Crociere). Orario 11-18. (mercoledì 4 gennaio orario 13.30-17.30)

ASL3

FLU POINT: dal 21 dicembre al 9 gennaio attivati ambulatori ad accesso diretto con medici infettivologi della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino:

• ospedale Gallino di Pontedecimo (orario 8-20, tutti i giorni inclusi i festivi)

• ospedale Micone di Sestri Ponente (orario 8-20, tutti i giorni inclusi i festivi)

Altre azioni:

Apertura dei seguenti ambulatori per la bassa complessità sanitaria con libero accesso a tutta la popolazione nel periodo dal 19 dicembre 2022 al 8 dicembre 2023 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 nei giorni feriali e con estensione dalle 14 alle 17 nei sabati e festivi:

- Casa della Salute di Quarto via G.Maggio 6

- Casa della Salute di via Archimede 30

- Casa della Salute di via Assarotti 35

- Casa della Salute di via Bonghi 6

- Casa della Salute Fiumara via Operai 80

- Casa della Salute Coproma p.le Odicini 4

- VACCINAZIONI: da lunedì 19 al 30 dicembre, accesso diretto per vaccini antinfuenzale e anti covid-19 presso l’hub della Sala Chiamata del Porto (Piazzale San Benigno 1). Orario: nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 14.30; giornate under12: mercoledì 21 e 28 dicembre.

- Ambulatorio ‘Mal di denti’ attivo dalle 8 alle 12.30 presso il Palazzo della Salute di Fiumara

- Attivazione progetto ‘Gestione influenza anziani fragili’ per gli over64 anni per ridurre le complicanze degli anziani al domicilio, in caso di ricovero ridurre le giornate di degenza: è previsto un percorso di dimissione protetta al domicilio con l’attivazione delle cure domiciliari distrettuali e il supporto di un assistente familiare

ASL4

FLU POINT: a Chiavari dal 19 dicembre al 15 gennaio ad accesso diretto presso l’ambulatorio sovradistrettuale di piazza Leonardi 1 (orario 9-14, tutti i giorni inclusi i festivi)

Altre azioni:

- PS Lavagna: attivazione ‘flu fast truck’, percorso dedicato per le sindromi influenzali non covid-correlate con accesso separato, rapida presa in carico e successiva rapida dimissione o ricovero; predisposizione area di degenza temporanea a fianco al Ps in attesa del ricovero in reparto

- fino al 15 gennaio, aumento di 20 posti letto di cure intermedie all’ospedale di Sestri Levante

- VACCINAZIONI: lunedì, mercoledì, venerdì, accesso diretto per vaccini antinfluenzale e anti covid-19 presso l’hub di piazza Leonardi 1 a Chiavari. Orario 9-14

ASL5

FLU POINT: a Sarzana ( lunedì 19 dicembre orario 14-20, martedì 20 dicembre orario 8-14, mercoledì 21 dicembre orario 14-20, giovedì 22 dicembre orario 8-14), presso l’ospedale di Levanto (h24 tutti i giorni, festivi compresi)

Altre azioni:

- attivi 94 posti letto Covid all’ospedale di Sarzana

- attivato nei pronto soccorso percorso ‘fast truck’ per patologie ortopediche, otorino-laringoiatriche, ostetriche e pediatriche

- VACCINAZIONI: La Spezia (Hub Ex Fitram) fino al 31 dicembre il lunedì, mercoledì e sabato dalle 8 alle 13.30. Sarzana (Hub San Bartolomeo) fino al 31 gennaio 2023 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.30. Levanto fino al 31 marzo 2023 il 4 gennaio, il 1 febbraio e il 1 marzo dalle 8 alle 13. Ceparana fino al 31 marzo 2023 il 20 gennaio, il 17 febbraio, il 17 marzo dalle 8 alle 13.

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

- attivazione turnazione veloce posti letto area medica per disponibilità di ulteriori 30 posti letto (se numero posti letto covid occupati inferiore a 80)

OSPEDALE GALLIERA

- dal 23 dicembre attivazione di ulteriori 20 posti letto di media intensità di cura gestiti da medici dell’area internistico-geriatrica per pazienti provenienti dal Pronto soccorso

- attivo il Pronto soccorso Covid con il reparto Degenza Breve Covid con 25 posti letto

OSPEDALE GASLINI

- ampliamento delle postazioni OBI in Ps dalle attuali 8 a 10 con permanenza dei pazienti fino a 36 ore

- continuità operativa del reparto di degenza ‘week surgery’ anche durante il week end per il ricovero di pazienti dal Ps

- eventuale sospensione dell’attività chirurgica programmata differibile in caso di incremento del numero di ricoveri oltre i 15al giorno e/o di accessi al Ps superiori a 150 al giorno

Toti: "Vaccinatevi, non sottovalutate il rischio"

L'invito del governatore è "quello di non sottovalutare questa patologia e vaccinarsi il prima possibile, non solo contro l'influenza, ma anche, per chi non l'avesse ancora fatto, contro il covid, anche con le quarte e quinte dosi. Il nostro obiettivo con questi ambulatori dedicati è evitare che arrivino in pronto soccorso casi non urgenti. Abbiamo chiesto a tutto il personale sanitario, che ringrazio, uno sforzo straordinario per queste festività, con un virus influenzale particolarmente aggressivo dopo gli anni in cui, a causa delle misure di distanziamento e protezione come le mascherine, non ha sostanzialmente circolato".

L'assessore alla Sanità, Angelo Gratarola, ricorda che i pronto soccorso vanno utilizzati "esclusivamente quando la sintomatologia non presenta gravità tale da non poter essere gestita attraverso i naturali canali della medicina di famiglia. In altre parole, di fronte a febbre e sintomi influenzali il pronto soccorso non è il luogo dove cercare risposte". Il direttore del dipartimento interaziendale regionale di Malattie infettive, Matteo Bassetti, ricorda che "da mesi lanciamo appelli affinché le persone si vaccinino contro l'influenza e il covid. Purtroppo, assistiamo oggi a una situazione nella quale molte persone non si sono ancora vaccinate, con le conseguenze che tutti vediamo. La copertura è troppo bassa rispetto a quanto ci aspettavamo: medici e istituzioni non sono stati abbastanza ascoltati". Poi, un ultimo messaggio ai cittadini: "L'influenza si cura a casa. Siamo ormai vicini al picco influenzale, ma è bene fare un ultimo invito alla popolazione in questo senso".