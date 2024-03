Il palazzo della Regione illuminato per i 180 anni della Repubblica Dominicana

Anche Regione Liguria, insieme al Comune di Genova, ha preso parte alla commemorazione dei 180 anni dell'indipendenza della Repubblica Dominicana. Nei giorni scorsi il sindaco Marco Bucci aveva partecipato invece alla commemorazione che si era svolta in piazza delle Americhe.

Il tricolore blu, bianco e rosso sventola infatti da martedì 27 febbraio, giorno dell'anniversario, sulla facciata del Palazzo della Regione in piazza De Ferrari, luogo dove, nella serata di giovedì 29 febbraio 2024, alcuni cittadini dominicani che vivono a Genova accompagnati dal console generale della Repubblica Dominicana in Italia Nelson Carela, si sono riuniti per festeggiare la ricorrenza sotto la scritta 'Viva la Repubblica Dominicana'.

A incontrare la delegazione Jessica Nicolini, coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria. Sono circa 12.000 i residenti originari della Repubblica Domenicana in Liguria.

