Quella volta che Bucci chiese alla regina Elisabetta gli arretrati per la bandiera di San Giorgio

Anche Marco Bucci, sindaco di Genova, ha espresso il proprio cordoglio per la morte della regina Elisabetta: "Non c’è solo l’identica bandiera a legare Genova all’Inghilterra - ha dichiarato - ma storia, tradizioni, rapporti umani ed economici. Salutiamo con affetto la regina Elisabetta II che la nostra città ha avuto l’onore di ospitare nell’ottobre del 1980 durante il suo soggiorno in Italia. Viene a mancare il punto di riferimento di un popolo e una donna che è stata anello di congiunzione tra generazioni".

E proprio a proposito della comune bandiera ai genovesi sarà tornata alla memoria un recente episodio in cui il sindaco di Genova, con un tono ovviamente scherzozo, chiese alla regina gli arretrati di 274 anni per l'affitto della bandiera di San Giorgio il cui utilizzo secondo alcuni, mal informati a detta dello storico Montanari, veniva concesso, dalla Repubblica di Genova, alle navi di sua maestà già dal medioevo per attraversare il Mediterraneo.

La regina non rispose mai direttamente al nostro primo cittadino ma mandò il principe di Kent in 'missione' diplomatica. In quell'occasione Bucci donò al principe un vessillo di San Giorgio che, ironia della sorte, il nobile lasciò a Genova e si trova ora in una bacheca all'Esselunga in via Piave.