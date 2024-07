Regata repubbliche marinare 2024 il 13 ottobre a Pra'

La 69esima edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, in programma a Genova, si terrà il prossimo 13 ottobre, nel canale di calma di Pra'. La tradizionale regata, di cui Genova con il suo galeone bianco detiene il titolo - conquistato per due edizioni consecutive -, si svolgerà quindi nel fine settimana dedicato a Ianua-Genova nel Medioevo, in concomitanza con il 12 ottobre, Giornata di Genova e di Colombo.

Proprio sabato 12 sfilerà il tradizionale corteo storico delle quattro antiche repubbliche marinare, con la presentazione degli equipaggi di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. Domenica 13 si sfideranno prima gli equipaggi femminili e poi gran finale con la regata degli equipaggi maschili.

"Questo evento rappresenta non solo una straordinaria competizione sportiva, ma anche un'occasione per celebrare il nostro glorioso passato marittimo e il legame indissolubile tra Genova, Venezia, Pisa e Amalfi - dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci -. La regata delle antiche repubbliche marinare è una manifestazione, che unisce tradizione e spirito di competizione, richiamando alla memoria l'epoca in cui le nostre città dominavano i mari e contribuivano in modo significativo alla crescita del Mediterraneo".

"Invito tutti i genovesi e i visitatori - conclude Bucci - a partecipare a questo evento e a sostenere i nostri vogatori. Vi aspetto numerosi al canale di calma di Pra', pronti a tifare e a vivere insieme una giornata indimenticabile. Che vinca il migliore, ma soprattutto che trionfi lo spirito di amicizia e di collaborazione, che caratterizza la regata delle antiche repubbliche marinare".

"Sport, storia e cultura si incontrano in questa partecipata e sentita competizione che, all'aspetto agonistico aggiunge il fascino della tradizione e rafforza il legame mai interrotto tra Genova, Amalfi, Pisa e Venezia, le antiche repubbliche marinare - dichiara l'assessore allo Sport e al Turismo, Alessandra Bianchi -. Nell'anno in cui siamo capitale europea dello sport e nell'anno di Ianua-Genova nel Medioevo, la regata assume un valore ancora più simbolico e sono sicura che il nostro equipaggio, vincitore delle edizioni 2022 a Pisa e 2023 a Venezia, darà il massimo per realizzare uno storico tris e mantenere il trofeo a Genova ancora per molto tempo".

"Mi unisco al sindaco Bucci - conclude Bianchi -, invitando genovesi e visitatori a vivere insieme a noi e al nostro equipaggio la 69esima edizione della regata delle antiche repubbliche marinare, a partire dal corteo storico sino ad arrivare al Palio, immergendosi cosi in un'atmosfera davvero unica".