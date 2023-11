Natale: consegnati i "regali sospesi" ai piccoli pazienti del Gaslini

Aria di Natale all'ospedale pediatrico Gaslini, dove oggi - mercoledì 29 novembre - si è tenuta la speciale consegna dei regali sospesi Unicef realizzati da Clementoni con Mattia Villardita “Spiderman”, Cavaliere della Repubblica. La delegazione era composta da Pierpaolo Clementoni, direttore ricerca avanzata Clementoni e dal Presidente del Comitato Unicef Liguria Franco Cirio.

I regali sospesi sono “speciali cofanetti regalo” creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ogni cofanetto, realizzato con materiali di riciclo, contiene: pennarelli, un activity book, un puzzle e un gioco memo, e consentirà ai bambini ospiti presso le strutture ospedaliere di trascorrere dei momenti di gioco, svago e socializzazione e allo stesso tempo garantirà a tanti bambini in difficoltà nel mondo di accedere a un’istruzione di qualità.

Quella di Genova è la prima delle quattro consegne speciali dei regali sospesi Unicef targati Clementoni. Ne seguiranno altre a Roma, Ancona e Firenze.

È possibile sostenere la campagna dell’Unicef, ideata dai giovani volontari Younicef, a fronte di un contributo minimo di 10 euro e destinare così un “Regalo sospeso” realizzato da Clementoni effettuando una donazione presso i Comitato locali Unicef e on line sul sito https://unicef.it/regalosospeso. Le donazioni andranno a sostenere i programmi dell’Unicef a favore dell’istruzione di bambine e bambini nei paesi in via di sviluppo. I Regali sospesi saranno consegnati dai volontari del gruppo Younicef a 2.500 bambini ospiti di strutture ospedaliere e case famiglia in Italia.