Denunciati tre 'furbetti' del reddito di cittadinanza

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Genova perché percepivano il reddito di cittadinanza senza averne il diritto.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei militari, in collaborazione con Inps e Caf, i tre avevano alterato tramite omissioni e falsificazioni la documentazione necessaria per accedere alla misura del reddito di cittadinanza.

Si tratta di un 35enne originario del Senegal che aveva fornito dichiarazioni false in merito al proprio permesso di soggiorno e di due nigeriani di 25 e 40 anni che avevano dichiarato di essere residenti in Italia da 10 anni nonostante non fosse vero. Complessivamente hanno percepito settemila euro e sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di percezione indebita di reddito di cittadinanza e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioneì pubbliche.