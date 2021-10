False attestazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, 40enne denunciato

Al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, già dal mese di maggio, ha prodotto false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti necessari per l'erogazione del beneficio.

Per questo nella mattinata di martedì 5 ottobre 2021 i carabinieri della stazione di Arenzano, coadiuvati da personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro, al termine di accurati accertamenti, hanno denunciato all'autorità giudiziaria un 40enne di nazionalità romena, pregiudicato, per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri in materia di reddito di cittadinanza.