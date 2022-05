Una maxi recinzione tra Liguria e Piemonte contro la peste suina: "400mila euro per il primo tratto"

Una maxi recinzione al confine tra Liguria e Piemonte per limitare la diffusione della peste suina: è il progetto in cantiere che riguarderà 114 comuni delle due regioni, e che dovrebbe imperidre ai cinghiali di invadere altri territori.

Oggi, lunedì 16 maggio, il senatore della Lega Francesco Bruzzone ha fatto sapere che sono stati reperiti fondi per 400mila euro per dare il via al primo tratto della recinzione al confine tra Liguria e Piemonte: "È l'inizio di un percorso politico e amministrativo che dovrà necessariamente individuare risorse più corpose per finalizzare la messa in sicurezza dei territori" ha detto l'esponente del Carroccio a margine di una conferenza stampa a Castelnuovo Bormida, in provincia di Alessandria.

L'Italia non è l'unico paese che ha adottato questo rimedio: già nelle esperienze di Belgio e Repubblica Ceca è stata predisposta la completa recinzione della zona rossa per frenare l'avanzata del virus che si sposterebbe di un chilometro circa alla settimana.