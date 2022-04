Recco, gli studenti affiancheranno i giardinieri per la manutenzione del verde

Studenti da affiancare ai giardinieri comunali per la manutenzione delle aree verdi nelle scuole e in città. Il progetto sarà realizzato a Recco nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. La giunta ha infatti approvato una bozza di convenzione con il 'Bernardo Marsano', Istituto professionale e tecnico agrario di Genova. La convenzione, che sarà firmata dal sindaco Gandolfo, avrà validità triennale dalla data di sottoscrizione.

L'alternanza scuola-lavoro aiuta gli studenti a mettere in pratica le conoscenze teoriche apprese a scuola, con progetti in linea con il piano di studi. Attraverso questa combinazione di preparazione scolastica ed esperienza lavorativa, dunque, gli studenti affiancheranno i giardinieri comunali per la manutenzione delle aree verdi delle scuole cittadini, delle aiuole e delle altre zone verdi pubbliche sul territorio comunale. Sarà il responsabile del settore ambiente e verde pubblico del Comune di Recco a stilare i progetti individuali con gli studenti.

"Siamo soddisfatti di poter contribuire al sistema dell'alternanza scuola-lavoro - commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l'assessore alla manutenzione Caterina Peragallo - per assicurare ai giovani competenze utilizzabili nel mondo del lavoro. La formazione e la crescita dei giovani, sotto il profilo personale e sociale, costituiscono un tassello significativo delle attività della nostra Amministrazione".