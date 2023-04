Recco, lavori al campo di rugby: "210mila euro per manto sintetico e impianto irrigazione"

Nel pomeriggio di martedì 11 aprile 2023 l’assessore allo sport Simona Ferro, insieme al sindaco di Recco Carlo Gandolfo, ha effettuato un sopralluogo sul campo da rugby comunale 'Carlo Androne', attualmente interessato da importanti lavori di riqualificazione e messa a norma per un investimento totale di 550mila euro.

L’adeguamento alle norme federali consentirà alla Pro Recco Rugby di tornare a giocare le partite casalinghe all’interno dell’impianto sportivo comunale.

"Regione Liguria ha già stanziato a ottobre 2022 un cospicuo contributo di 210mila euro per favorire la sostituzione del manto erboso sintetico e l’installazione di un idoneo impianto di irrigazione - spiega l’assessore Ferro -. Dotare la nostra Regione di strutture sicure e all’avanguardia significa mettere i giovani liguri nelle condizioni ideali per praticare sport, inteso non solo come semplice attività fisica ma come vera e propria occasione di aggregazione e socialità".