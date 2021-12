Frane nella notte di Natale sulle alture di Recco e Rapallo

Due frane hanno interessato la notte scorsa il Tigullio e il Golfo Paradiso.

La prima è caduta a Recco, sulle alture, dove il Comune sconsiglia il transito in via Verzamma, strada per la frazione. La seconda frana è caduta a Monte Pegli, dietro Rapallo. Anche in questo caso è stata chiusa la viabilità di una strada secondaria. Sul posto i vigili del fuoco.

Non sono registrati danni o abitazioni isolate e le località abitate possono essere raggiunte con strade alternative.