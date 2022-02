Muore nell'auto parcheggiata, scoperto dopo 15 ore

Ha ritirato dei risultati da un istituto medico ed è salito a bordo della sua auto posteggiata dietro il Municipio di Recco.

Erano le 16 di ieri pomeriggio, martedì 15 febbraio, quando ha avuto un malore ed è morto accasciandosi sul volante. Soltanto questa mattina, cioè 15 ore dopo, un'impiegata del Comune se ne è resa conto e ha dato l'allarme.

Sul posto è intervenuta la polizia locale ma gli agenti con i militi del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso e avvertire il pm di turno che non ha aperto un fascicolo sulla morte trattandosi di un malore.

L'uomo aveva 58 anni ed era molto conosciuto a Camogli dove aveva abitato prima di trasferirsi a Recco.