Appartamento in fiamme a Recco, due persone evacuate

Un incendio è scoppiato nella notte in una palazzina in via Borgo Antico, nell’entroterra di Recco.

L’allarme è scattato intorno alle 2, lanciato dai due residenti della palazzina: sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato sino a dopo le 6 per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’abitazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due residenti, fatti uscire di casa per precauzione, hanno trascorso la notte fuori e nelle prossime ore dovranno trovare una sistemazione alternativa in attesa del via libera da parte dei vigili del fuoco a rientrare. Nessun ferito e nessun intossicato.