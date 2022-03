Palazzina semi distrutta da un incendio a Recco

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di sabato 19 marzo in via Verzemma a Recco per un incendio divampato all'interno di un appartamento.

A fuoco l'intero secondo piano di una palazzina. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco: una da recco, una da chiavari e una da rapallo.

Gli abitanti della palazzina sono riusciti a mettersi in salvo prima che il rogo si propagasse. L'edificio ha subito pesanti danni.