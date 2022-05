Auto prende fuoco a Recco, intervento dei vigili del fuoco

Stamattina (lunedì 9 maggio 2022, ndr) intorno alle 6:30 un'automobile ha preso fuoco, per ragioni ancora da accertare, in via Pisa a Recco, nelle vicinanze del casello autostradale di Recco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme ed effettuato la bonifica, inevitabili alcuni disagi al traffico con code e rallentamenti. Non risultano esserci feriti.

Molti residenti a Recco si sono allarmati per la densa colonna di fumo che si è alzata.