Paura a Recco: auto a fuoco

Momenti di paura a Recco nella tarda serata di sabato 6 luglio 2024. Intorno alle ore 23:30 un'automobile con targa straniera ha preso fuoco in centro, in via Assereto

Il guidatore è riuscito ad accostare e a scendere dal veicolo insieme a un'altra persona che si trovava a bordo. I due turisti hanno così chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme in una ventina di minuti evitando anche che l'incendio potesse coinvolgere altri veicoli posteggiati.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, all'origine del rogo probabilmente un guasto; molte le persone accorse in zona, attirate dalle fiamme che hanno illuminato la notte. Presenti in via Assereto anche i carabinieri per i necessari accertamenti.

