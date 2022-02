Cliente distratta e derubata in un negozio, tre arresti

I carabinieri di Recco hanno arrestato per furto aggravato in concorso tre stranieri di nazionalità peruviana e cubana.

I tre, dopo essere entrati in un negozio, hanno avvicinato una cliente e, dopo averla distratta, le hanno rubato la borsa per poi dileguarsi nelle vie limitrofe. Il titolare si è accorto dell'episodio e ha chiamato subito le forze dell'ordine, che si sono precipitate sul posto. In poco tempo i militari hanno raggiunto e bloccato i fuggiaschi, sorpresi poco lontano a bordo di un'automobile.

Oltre alla borsa della donna i carabinieri hanno recuperato svariati zaini, capi di abbigliamento e duemila euro in contanti probabilmente refurtiva di altri furti commessi.