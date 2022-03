Recco, i sindaci del Golfo Paradiso in piazza: "Per dire no alla guerra"

Corteo per la pace a Recco nella mattinata di sabato 12 marzo 2022, insieme a tante persone che sono scese in strada per dire 'no alla guerra' dopo l'invasione russa in Ucraina anche i sindaci del Golfo Paradiso. Il corteo è partito dal Monumento ai Caduti del mare e si è sciolto davanti alla sede del Comune.

Presenti i sindaci del Golfo Paradiso, gli assessori di Recco, il presidente del Consiglio comunale Paolo Badalini, i consiglieri di maggioranza e di opposizione, una rappresentanza delle realtà associative e tanti cittadini.

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, ringraziando i primi cittadini di Avegno, Uscio, Bogliasco, Pieve e Camogli che hanno accettato l'invito a partecipare, ha ribadito il ripudio della guerra e la solidarietà al popolo ucraino. "Rappresento in questo momento la città di Recco - ha sottolineato Gandolfo - che è stata completamente distrutta 79 anni fa e ricostruita, diventando quello che è oggi. Noi abbiamo imparato tanto dal passato e quello che è successo allora deve consentirci, con grande determinazione, di richiedere la pace e cercare di dare speranza a chi soffre". Il sindaco ha anche ricordato la compartecipazione del Comune all'accoglienza dei profughi dall'Ucraina, arrivati ieri e alloggiati nel convento dei Frati Francescani.