Dopo le successive verifiche funzionali sulle opere e la predisposizione dei documenti per il collaudo tecnico amministrativo, la struttura potrà essere aperta nel maggio 2025.

Il consigliere ha ricordato che la delibera regionale n.169 del 2022 prevede un intervento di ristrutturazione della Casa della Salute di Recco per 1 milione e 545mila euro per la destinazione a Casa di Comunità e che ci sono quasi 30mila residenti nel Golfo Paradiso oltre migliaia di turisti.

In occasione della seduta del consiglio regionale di mercoledì 12 luglio 2023, Brunello Brunetto (Lega Liguria-Salvini) ha illustrato un'interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta lo stato di avanzamento dei lavori della Casa di Comunità di Recco circa il cronoprogramma e gli interventi previsti.

Ex ospedale di Recco, a novembre il via ai lavori per la nuova Casa di comunità