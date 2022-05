Apple watch e iPhone 13 a prezzi stracciati, a caccia di clienti sul lungomare

I carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno denunciato due soggetti campani, pluripregiudicati, resisi responsabili di ricettazione e commercio di prodotti contraffatti. I due giovani malviventi, l'uno di 34 anni e l'altro di 29, avevano preso di mira, già da alcuni giorni, il lungomare di Recco, attirando, con allettanti offerte, gli ignari bagnanti, ai quali venivano proposti profumi griffati e dispositivi di alta tecnologia (smartphone, tablet, etc.) a prezzi estremamente competitivi.

I militari, insospettiti dalle animate contrattazioni e dal mercanteggiare insistente dei due soggetti, hanno quindi avviato un'attenta attività di osservazione, che li ha condotti, dopo scrupolosi accertamenti, a individuare il veicolo utilizzato dai malfattori per le trasferte in riviera.

Sottoposti a controllo, i due sono stati trovati in possesso di numerosi articoli, circa 50, tutti con marchi e segni alterati e contraffatti, tra i quali un cellulare iPhone 13 pro max, vari Apple watch serie 7 ed airpods, e decine di profumi di grandi marche. La merce sequestrata, qualora venduta, avrebbe fruttato ai due malviventi ingenti ricavi, stimabili in circa seimila euro.

Le indagini hanno permesso di appurare il modus operandi della banda, particolarmente attenta ai minimi dettagli. Oltre alla confezione di buste contenitrici recanti il logo degli articoli contraffatti, perfettamente riprodotti, i due avevano replicato - sui dispositivi cellulari e sui laptop offerti ai turisti - il codice seriale di omologhi dispositivi originali, in modo da consentire all'incredulo acquirente anche una verifica online dell'autenticità del prodotto venduto.

Ulteriori accertamenti sono in corso per esaminare il contenuto delle confezioni di profumo, anche per individuare l'eventuale presenza di sostanze irritanti, non clinicamente testate o comunque pericolose per la cute.