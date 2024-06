Va loro incontro abbaiando, cagnolina uccisa dai cinghiali

"Gli attacchi sono continui, non si può più perdere tempo, è necessaria da parte della Regione un'azione più incisiva". Non usa mezze misure il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, da poco rieletto, dopo che nella serata di giovedì 20 giugno una cagnolina di 12 anni è stata aggredita e uccisa dai cinghiali in via della Nè.

"È un fatto gravissimo - prosegue Gandolfo -, il Comune ha fatto gli sforzi necessari per contenere gli attacchi dei cinghiali alle postazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti creando recinzioni a prova di cinghiale, ma il problema persiste. Abbiamo ancora alcune postazioni, che subiscono attacchi continui. Siamo sotto l'assedio degli ungulati diventati una presenza costante, non solo a Recco ma in tutti i comuni della costa".

"Dopo questo drammatico evento - ribadisce il Primo cittadino - è necessaria un'azione più decisa. Nonostante l'istituzione, ormai da tempo, del commissario per debellare la peste suina, non è stato fatto abbastanza per affrontare la questione. E il numero degli episodi, che mettono a rischio l'incolumità delle persone, aumenta costantemente".

Secondo il sindaco "si dovrebbe dare ai Comuni la possibilità di organizzare squadre per effettuare abbattimenti anche nei centri abitati", conclude.