Recco, sosta gratis nelle zone blu per chi accompagna i bimbi a scuola

L'amministrazione comunale di Recco ha confermato anche per l'anno scolastico 2022/2023 la sosta gratuita sulle strisce blu per le famiglie che accompagnano i bambini a scuola, l'annuncio è arrivato dal sindaco Carlo Gandolfo.

La conferma del provvedimento va nella direzione di regolamentare il traffico all'ingresso e all'uscita di bambini e ragazzi, in modo da agevolare il deflusso dei veicoli dei genitori che accompagnano e prelevano i propri figli negli istituti scolastici. Sarà possibile sostare gratuitamente durante il periodo delle attività didattiche in largo Giovanni XXIII, via XXV Aprile, piazza Matteotti. Per la scuola primaria in queste fasce orarie: dalle ore 8 alle 8.30, dalle ore 12.10 alle 12.40 e dalle ore 16.10 alle ore 16.40; per la scuola secondaria di primo grado: dalle ore 8.00 alle 8.20 e dalle ore 13.15 alle 13.45. L'apposito contrassegno, da esporre, sarà distribuito direttamente nelle classi.

Il sindaco Carlo Gandolfo e l'assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba commentano: "L'obiettivo del provvedimento è permettere ai genitori una breve sosta per accompagnare i figli a scuola e poi ripartire. Il tutto senza ostacolare la viabilità. In questo modo combattiamo anche il fenomeno, purtroppo diffuso nei pressi degli istituti scolastici, della sosta irregolare fuori dalle aree di sosta".