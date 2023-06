Modifica mobilità via Ravaschio, Campora: "Entro agosto soluzione"

Malcontento a Sestri Ponente per la circolazione in via Ravaschio. Alcuni residenti, dopo la riapertura del Ponte Obliquo, si aspettavano di veder ripristinato il senso di marcia in discesa per raggiungere via Chiaravagna, senza dover attraversare il centro della delegazione, e poter così immettersi sulla viabilità ordinaria.

Quello che preoccupa di più gli abitanti però è il pericolo rappresentato dalle auto che, al momento, per svoltare in via Ravaschio spesso sono obbligate a salire sul marciapiede. Lo dimostrano diverse foto inviate anche alla nostra redazione da Giuseppe Volpe che ha comprato casa in quella zona nel dopo guerra.

"Il peggio è la pericolosità della via come è adesso - spiega il cittadino - in quanto macchine e furgoni di ogni dimensione arrivano in accelerazione e senza visibilità si rischia di essere investiti mentre si attraversa per raggiungere i bidoni della spazzatura, ma soprattutto il fatto che tutti i mezzi salgono sul marciapiede per svoltare e rischiano di schiacchiere i perdoni sull’angolo del muro". A testimoniarlo c'è anche un cartello stradale piegato su se stesso dopo che diversi mezzi si sono incastrati e lo hanno colpito. "Ci hanno detto che i vigili, dopo tante richieste di intervento, aspettano comunicazioni dal Comune - continua Volpe - ma da Tursi veniamo a sapere che non si sapeva niente della situazione, nonostante due impiegati comunali siano venuti a vedere di persona assicurandoci che si sarebbero interessati per questa situazione davvero pericolosa". Il cambio di viabilità si era reso necessario anche per agevolare gli spostamenti di una persona costretta in carrozzina che era diventata prigioniera dell'isolato, vendendosi impossibilitato a spostarsi tra le auto.

L'assessore alla Mobilità Matteo Campora contattato da GenovaToday ha risposto che: "Abbiano fatto riunione con il Municipio i primi di giugno, in queste settimane verranno fatti approfondimenti tecnici in particolare con la consulta dei disabili che aveva chiesto a suo tempo questo cambio di viabilità, sono certo che entro agosto si riuscirà a effettuare l'intervento di miglioramento della viabilità".