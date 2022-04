Svolta al Gaslini: la Cisl torna ad essere il primo sindacato

Dal 5 al 7 Aprile 2022 si sono svolte al Gaslini le elezioni per la Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu).

La Cisl Liguria e la Fp hanno vinto per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie 2022 dei dipendenti pubblici. La funzione pubblica della Cisl è il primo sindacato in Sanità.

Il risultato finale dello scrutinio delle schede elettorali appena concluso, ha decretato una netta vittoria della CISL FP che torna così ad essere il primo sindacato dell'ospedale pediatrico conosciuto a livello internazionale.

Con 337 voti , la Cisl Fp Liguria risulta pertanto essere il sindacato che ha saputo infondere maggiore fiducia tra i dipendenti dell’Istituto; a seguire la Uil Fpl con 221 voti, sostanzialmente invariata rispetto alla precedente tornata elettorale, spicca il crollo della Fp Cgil che da prima si classifica terza con soltanto 138 voti.

Tra i punti del Programma elettorale che hanno contribuito a spostare l’elettorato verso il Sindacato Cils Fp tra cui si evidenziano: assunzioni, stabilizzazioni, meritorietà.

“ Siamo orgogliosi di essere il primo sindacato a Genova e in Liguria del pubblico impiego – dice Gabriele Bertocchi, Segretario Generale Fp Cisl Liguria - Questo risultato ci fa dire che avere firmato i contratti della Pubblica Amministrazione dopo 9 anni è stato giusto, e la gente lo ha capito”.