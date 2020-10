Tre rapine in un giorno in metro, arrestato 28enne

Tre rapine in un solo giorno lungo le stazioni del tracciato della metropolitana genovese, tutte eseguite con la stessa modalità: i poliziotti del commissariato centro hanno arrestato un 28enne individuato come il “rapinatore seriale” della metro.

I fatti risalgono al 29 settembre scorso: una prima rapina è stata denunciata alle 6.30 nella stazione metro San Giorgio, vittima un uomo che aspettava il treno ed è stato avvicinato con la scusa dell’elemosina. Poi il rapinatore ha estratto un punteruolo di 20 cm, glielo ha puntato contro e si è fatto consegnare il portafogli.

Poche ore più tardi, intorno alle 9.30, il rapinatore è entrato in azione nella stazione metro di Sarzano con lo steso modus operandi. Al rifiuto della vittima, una donna, ha aspettato che fosse distratta e ha rubato dalla borsa cellulare e. portafoglio, fuggendo tra urla e spintoni

La terza rapina della giornata è andata in scena alle 20, nuovamente a Sarzano. Stavolta l’uomo è riuscito a strappare di mano il cellulare della vittima, che però ha reagito, lo ha spintonato recuperando il cellulare e lo ha messo in fuga.

La sezione Investigativa del Commissariato Centro si è immediatamente attivata per recuperare le immagini delle telecamere di sorveglianza, e grazie alle denunce delle vittime e al loro contribuito nel riconoscimento gli agenti sono riusciti a identificare l’autore delle rapine, arrestato e trasferito in carcere giovedì. Un lavoro di indagine molto complesso, alla luce del fatto che l'uomo, individuata la potenziale vittima, si copriva testa e faccia con il giubbotto proprio per evitare di essere immortalato dalle telecamere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proseguono ora le indagini per capire di quante eventuali altre rapine in centro storico il 28enne, originario del Gambia e con diversi precedenti penali, potrebbe essere responsabile.