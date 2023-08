Rapine violente e coltelli: banda di minorenni fermata dalla polizia

Tre minorenni arrestati e uno denunciato a piede libero. Questo il bilancio delle indagini svolte dalla Polizia dopo l'escalation di violente rapine nel centro storico genovese, a partire dallo scorso mese di giugno.

Il personale del commissariato Prè ha avviato gli accertamenti e si è indirizzato subito su un gruppo di giovani stranieri che utilizzavano i centri di accoglienza dove erano collocati come base di appoggio. Agivano in gruppo, ma spesso anche in autonomia. Sei le rapine compiute nel mese di giugno, alcune utilizzando un coltello, altre con calci, pugni e aggressioni fisiche. Diversi anche gli orari, sia in serata che durante il giorno, spesso in mezzo a cittadini e turisti. Le vittime venivano accerchiate e minacciate, il bottino variava di volta in volta, collane d'oro, smartphone o denaro.

Nel corso delle indagini è emerso come gli autori si muovessero nei caruggi facendo molta attenzione a non essere inquadrati dalle telecamere, sfruttando a proprio favore anche la particolare conformazione labirintica e chiusa di alcuni vicoli. Stratagemmi che non sono bastati perché i poliziotti, attraverso un lavoro minuzioso sulle telecamere disponibili e grazie alle testimonianze delle vittime in fase di riconoscimento, sono comunque riusciti a individuare i colpevoli. Gli arrestati sono stati portati in carcere minorile.