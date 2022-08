Aggressioni con spray urticante e rapine in pieno centro: arrestati due ladri (di cui uno minorenne)

Hanno aggredito più passanti, nel pieno centro di Genova, per rapinarli: per quersto sono finiti in manette.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Genova, dopo un'intensa attività di ricerca, hanno arrestato per rapina aggravata continuata in concorso, lesioni personali e ricettazione un 20enne di origini egiziane, pregiudicato, e il complice, un giovane connazionale minorenne.

I due, durante la notte, in via XX Settembre, si sono avvicinati con un pretesto a un 50enne genovese: dopo averlo minacciato ed aggredito con un getto di spray urticante al volto gli hanno rubato il borsello, fuggendo subito dopo.

Poco più tardi, in via San Vincenzo, hanno avvicinato un paraguaiano di 20 anni e lo hanno minacciato colpendolo con una bicicletta usata dai due (risultata poi rubata), ma sono scappati senza rubare nulla.

Sul posto sono arrivate tempestivamente le gazzelle del nucleo radiomobile che, dopo aver ascoltato le vittime la descrizione, hanno effettuato nelle zone limitrofe una perlustrazione che ha consentito il rintraccio e l’arresto dei fuggitivi.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al 50enne.