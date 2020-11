Rapinatore riconosciuto e fermato dai carabinieri si denuda in strada

Un 41enne di origini nigeriane è stato denunciato dai carabinieri nei pressi di piazza della Nunziata.

I militari lo hanno infatti notato mentre camminava in via Delle Fontane (la via che scende da piazza della Nunziata verso via Gramsci) riconoscendolo come l'autore di una rapina compiuta qualche giorno prima in via Sestri e l'hanno fermato. L'uomo ha però reagito dando in escandescenze e si è spogliato completamente.

La denuncia è scattata quindi per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, rapina impropria e atti contrari alla pubblica decenza. L’uomo (noto per i suoi precedenti), nei giorni scorsi aveva rubato alcune paia di scarpe in un negozio di via Sestri, una volta scoperto aveva spintonato una commessa ed era scappato.