Arrestato per rapina nei vicoli, si giustifica: "A Milano fa sempre freddo"

"A Milano fa sempre freddo". Così un 24enne, mentre veniva portato nel carcere di Marassi, ha spiegato perché non ha mai ottemperato all'obbligo di firma nel capoluogo lombardo. Ma il ragazzo non si è limitato a questo in quanto si è anche reso protagonista di una rapina nel centro storico genovese.

Il tutto comincia nella tarda serata del 31 agosto scorso quando il giovane, nel cuore dei vicoli genovesi, aggredì un 65enne e, dopo averlo colpito con una violenta ginocchiata al basso ventre tanto da farlo piegare dal dolore per il colpo ricevuto, gli strappò dal collo la collanina d'oro.

La vittima, nonostante il dolore, era riuscita comunque a dare, durante la telefonata al 112, una prima descrizione del ladro, consentendo, anche grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, agli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Prè d'identificare il giovane e di scoprire anche che aveva l'obbligo di firma presso la questura di Milano, dove però non si era mai presentato.

Il giorno successivo, grazie all'indagine degli uomini di Prè, l'autorità giudiziaria ha emesso, ai danni del 24enne, il provvedimento della misura cautelare in carcere e sono così iniziate le ricerche del fuggitivo. Lo scorso 3 ottobre, durante un servizio di pattugliamento nei vicoli genovesi appositamente svolto per rintracciare il fuggitivo, l'epilogo, i poliziotti del commissariato Prè lo individuano e lo bloccano.

Accompagnato presso il carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria, il giovane ha riferito di non essersi mai presentato alla firma di Milano perché in quella città fa sempre freddo.