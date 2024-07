Pugno al volto e furto dello smartphone, 36enne in ospedale

Un 36enne è stato aggredito nella notte in via Dottesio a Sampierdarena e rapinato. È successo intorno alle ore 4 di sabato 13 luglio 2024.

L'uomo, in stato confusionario, ha chiamato le forze dell'ordine e sul posto è intervenuta la polizia e un'ambulanza. Ha raccontato di essere stato avvicinato da una coppia che l'ha fermato per chiedergli un'informazione, mentre parlava con la donna e il telefono in mano è stato colpito con un pugno al volto dall'uomo, i due gli hanno sottratto lo smartphone e sono poi scappati.

Il 36enne è stato portato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi per il trauma cranico riportato, gli agenti hanno avviato le indagini per identificare gli aggressori, anche se la vittima, stordita dal pugno in faccia, ha detto di non ricordare con precisione le caratteristiche fisiche dei due e di non aver visto da che parte fossero fuggiti.

