Rapina coppia di turisti, a Genova per San Valentino: arrestato

La polizia di Stato di Genova ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 26enne, di origini marocchine, gravemente indiziato di aver commesso una rapina ai danni di una coppia di turisti friulani, che si trovavano a Genova per trascorrere il San Valentino.

Nella tarda serata del 13 febbraio in via Caffaro, mentre i coniugi rientravano in hotel, sono stati raggiunti alle spalle da un giovane, che ha strattonato con forza l'uomo, facendolo cadere al suolo; l'ha colpito con calci e pugni, strappandogli il borsello, contenente pochi euro e altri effetti personali, per poi darsi alla fuga.

La vittima ha riportato una frattura al braccio e al gomito giudicata guaribile in 30 giorni. Gli investigatori della sezione contrasto alla criminalità della Squadra Mobile, dopo aver ricostruito l'accaduto, mediante l'accurata analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria Piazza Principe, dopo pochi giorni dal fatto, l'autore, che, sentito il pubblico ministero titolare del fascicolo d'indagine, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto presso il carcere di Marassi.

Il provvedimento assunto dalla polizia giudiziaria è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.