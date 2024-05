Turista accerchiato, preso a pugni e rapinato: quattro arresti

A distanza di quasi un anno sono stati identificati e arrestati dai carabinieri quattro 20enni di Lavagna che avevano rapinato un turista. I fatti risalgono all'estate del 2023 ed erano avvenuti in una notte di luglio.

I quattro ragazzi avevano notato un gruppo di tre coetanei in vacanza che passeggiavano a bordo strada verso Cavi di Lavagna. Raggiunta un’area più isolata, li avevano accerchiati minacciandoli e insultandoli. Due erano scappati, il terzo invece era stato immobilizzato e colpito al volto e al corpo a scopo di rapina, obbligato a consegnare le proprie scarpe e del denaro contante che aveva in tasca.

Ottenuta la refurtiva, il gruppo di giovani si era allontanato a bordo di un’automobile, intimando alla vittima di non contattare le forze dell’ordine. I carabinieri della stazione di Lavagna hanno ricostruito quanto accaduto e avviato le indagini sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, con la collaborazione della polizia municipale di Sestri Levante. Hanno così raccolto una serie di indizi che hanno delineato un grave quadro probatorio a carico degli indagati. La tesi investigativa è stata infine accolta dal giudice per le indagini preliminari che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare: in carcere per due componenti del gruppo, al regime degli arresti domiciliari per altri due.

