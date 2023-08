Rapina in tabaccheria: coppia 'incastrata' dalle telecamere

Al termine di indagini i carabinieri hanno identificato i responsabili di una rapina ai danni di una tabaccheria di via Bonifacio, in Val Bisagno. Nel fine settimana sono stati quindi arrestati due genovesi, un uomo di 35 anni e la sua complice di 30, quest'ultima agli arresti domiciliari per altri reati.

L'impulso decisivo per l'arresto è arrivato dall'analisi delle immagini del sistema si videosorveglianza cittadino. Le telecamere hanno ripreso i rapinatori che sono stati così identificati e arrestati dai carabinieri. La rapina, come riportato dalla stampa cittadina, era avvenuta a fine luglio. Il titolare era stato minacciato, una commessa aggredita. Contanti, gratta e vinci e biglietti della lotteria il bottino.

I controlli svolti nel fine settimana dai carabinieri del comando provinciale hanno anche portato all'arresto di un italiano di 55 anni che doveva scontare circa otto mesi in carcere per un cumulo di pene. Denunciati invece due minorenni che hanno picchiato due coetanei a Voltri per rubargli vestiti e accessori e anche alcuni ladri. Controlli anche in strada con 17 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.