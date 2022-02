Tabaccaio reagisce a rapina, ferito alla testa

Un altro titolare di una tabaccheria è stato rapinato a Genova. L'ultimo episodio risale a pochi giorni fa. Anche questa volta è successo in pieno centro, zona Porta Soprana. L'uomo avrebbe reagito ed è stato colpito con il calcio di una pistola giocattolo e portato in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di Stato, insieme alla scientifica, che hanno avviato le indagini. Gli inquirenti ritengono che l'autore del gesto possa essere lo stesso che è entrato in azione pochi giorni fa. La vittima non è grave.

Al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di zona. Questa volta il bandito ha agito da solo, mentre la volta precedente era accompagnato da un complice. Le vittime hanno fornito solo una descrizione sommaria in quanto i soggetti indossavano mascherine e, la prima volta, berrettini o cappucci calati sugli occhi.