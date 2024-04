Rapina al supermercato: dipendente colpito al volto con una bottiglia

Ancora parapiglia in un supermercato genovese con intervento della polizia, dopo il caso alla Foce un altro episodio, avvenuto intorno alle ore 14:30 di giovedì 4 aprile 2024. Un 31enne è stato arrestato per rapina in via Ferrara al San Teodoro.

L'uomo è entrato nel supermercato e, dopo aver prelevato generi alimentari dagli scaffali per un valore di circa 70 euro, si è presentato alla cassa per pagare solo una bottiglia d'acqua. Un dipendente l'aveva però notato mentre nascondeva l'altra merce e ha cercato di fermarlo. Il ladro ha reagito con violenza colpendolo con una bottigliata al volto, nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di una volante dell'Upsg e del commissariato di Cornigliano, il dipendente è stato soccorso e il ladro bloccato poco lontano con ancora la merce nascosta tra i vestiti. Verrà giudicato per direttissima.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp