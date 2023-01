Rapina in un supermercato: ladro arrestato da un poliziotto fuori servizio

Ha rapinato un supermercato ma non sapeva che, tra i presenti, c'era anche un commissario di polizia fuori servizio che è prontamente intervenuto arrestando il ladro.

È successo sabato sera, intorno alle 20, quando un uomo di 46 anni, aver preso preso e nascosto diverse confezioni dagli scaffali del Carrefour di via Torti, ha imboccato un passaggio proibito alla clientela anziché uscire passando per i varchi anti-furto. Ciò ha insospettito i due commessi presenti che gli hanno chiesto di fermarsi: a tale richiesta l’uomo ha iniziato ad agitarsi e a minacciare. Le urla del 46enne, palesemente ubriaco, hanno subito destato l’attenzione di un commissario della polizia che in quel momento si trovava fuori servizio. Il poliziotto è intervenuto immediatamente impedendo la fuga del malfattore e allertando la sala operativa.

All’arrivo delle volanti l’uomo ha nuovamente minacciato tutti, assumendo una postura da pugile in guardia e sfidando gli operatori. Portato in Questura, è emerso inoltre che è in atto a suo carico la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della polizia, emessa lo scorso novembre e della durata di un anno.

È stato arrestato per rapina impropria e denunciato per minaccia a pubblico ufficiale. Questa mattina il processo per direttissima.