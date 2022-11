Rubano in un supermercato e, scoperti, afferrano il responsabile per il collo

Martedì sera i carabinieri della stazione di Pra', al termine di una breve attivita? di indagine, hanno denunciato a piede libero per rapina in concorso una 35enne e un 45enne di Genova gia? noti alle forze dell'ordine.

La coppia, mentre era all’interno di un supermercato in via Martiri della Liberta?, e? stata sorpresa mentre rubava vari alimenti per un valore di 80 euro. Dopo essere stati scoperti, i due per scappare hanno afferrato al collo il responsabile dell’attivita? commerciale scaraventandolo a terra, allontanandosi subito dopo.

I carabinieri immediatamente intervenuti, dopo aver guardato il video della sorveglianza, hanno individuato e raggiunto i fuggitivi, che si trovavano a breve distanza dal supermercato e avevano ancora con loro la refurtiva (che è stata restituita).