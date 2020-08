Violenta rapina nei vicoli, rintracciato anche il complice

Gli uomini del reparto Sicurezza Urbana, in servizio nella zona della movida del centro storico, hanno individuato e denunciato il complice della violenta rapina commessa il 17 luglio scorso in salita Pollaiuoli e di cui avevano già assicurato il responsabile alla giustizia il giorno stesso.

Il venticinquenne algerino, prima di scappare (era stato poi acciuffato dal personale del reparto) aveva passato il cellulare a un complice, che da quel momento gli agenti, visionate le telecamere di "Città Sicura" e appresa la sua fisionomia, hanno cominciato a cercare.

Nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto, sempre durante i controlli nella movida, gli agenti hanno fermato un uomo sprovvisto di documenti, che è subito apparso molto nervoso. Si trattava proprio del complice del rapinatore, riconosciuto attraverso le immagini.

Il giovane emanava forte odore di sostanze stupefacenti ed è stato perquisito pressi la sede di piazza Ortiz. Negli slip aveva un involucro con 13 grammi di hashish. Si tratta di un cittadino marocchino di 27 anni. È stato denunciato sia per la rapina in concorso sia per spaccio.