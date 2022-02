Ragazzino accerchiato dal branco e aggredito, un arresto

Nel pomeriggio di domenica 13 febbraio una volante del commissariato San Fruttuoso è intervenuta in piazza Solari dove un ragazzino era stato aggredito a scopo di rapina da un gruppo di giovanissimi.

Il branco, dopo aver raggiunto e accerchiato il ragazzo, lo ha colpito per impossessarsi del borsello che aveva a tracolla. Messi in fuga da alcuni passanti, gli aggressori sono stati raggiunti pochi istanti dopo da una volante del commissariato. Gli agenti, raccolte dettagliate informazioni dalla vittima, sono riusciti a raggiungere uno degli autori dopo un breve inseguimento.

Il giovane, 15 anni, originario della Romania, riconosciuto dalla vittima come quello che materialmente aveva provato a rubargli il borsello e lo aveva colpito con un violento pugno al volto, è stato arrestato dalla polizia e condotto al centro di prima detenzione per minori di via Frugoni dove verrà interrogato dal giudice.

Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire all'identità dei restanti autori, che, nelle ultime settimane, hanno creato un notevole allarme sociale con ripetute aggressioni in danno di giovani e giovanissimi.