Rapinato mentre apre la pescheria, denunciato uno dei banditi

Mentre i carabinieri portavano avanti le indagini, l'uomo è finito in carcere a Marassi per un altro procedimento

Brutta avventura per il dipendente di una pescheria del centro storico. Mentre era intento ad aprire l'attività, è stato avvicinato da due soggetti, che, dopo averlo spinto a terra, gli hanno sottratto il portafoglio contenente la somma di 180 euro ed altri effetti personali.

Le indagini, avviate dai carabinieri, hanno permesso di risalire a uno dei due rapinatori. Si tratta di un cittadino del Marocco attualmente detenuto presso il carcere di Marassi per altro procedimento. L'uomo è stato denunciato per rapina in concorso.

Proseguono le indagini per tentare d'identificare il complice.