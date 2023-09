Minaccia un passante con una bottiglia, poi lo rapina e scappa su un monopattino rubato

La polizia di Stato ha arrestato giovedì nel tardo pomeriggio un 18enne con precedenti per il reato di rapina, denunciandolo anche per ricettazione.

Tutto è iniziato quando gli agenti di una volante del commissariato di Cornigliano sono stati inviati in via Bombrini per placare la lite tra due cittadini.

Giunti sul posto, gli agenti hanno immediatamente visto uno dei due - il 18enne - scappare a bordo di un monopattino e lo hanno subito bloccato. Il ragazzo, poco prima, aveva rubato il cellulare alla persona con cui stava litigando, minacciandola con un coccio di bottiglia, ed è stato effettivamente trovato in possesso dello smartphone.

In più i poliziotti, durante il controllo, sono stati raggiunti da un'altra persona che ha riconosciuto, nel monopattino su cui stava scappando il 18enne, quello di sua proprietà che gli era stato rubato pochi giorni prima.

Il giovane è processato per direttissima nella mattinata odierna. Rimane salva la presunzione di innocenza.